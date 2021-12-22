 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 декабря

21 декабря

Популярное

В гимназии №14 в Улан-Удэ открыли двухэтажный пищеблок

В гимназии №14 в Улан-Удэ открыли двухэтажный пищеблок
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На работы выделили более 37 млн

Новый современный пищеблок открыли в гимназии №14 в Улан-Удэ. Со строительством двухэтажного пищеблока количество мест в обеденном зале увеличилось со 125 до 275, сообщили в пресс-службе мэрии.

В новом пищеблоке находятся горячий и холодный, мясо-рыбный, овощной, доготовочный цеха, моечные, кладовые для сухих продуктов и овощей, бытовые помещения для персонала и т.д.

В пищеблоке смонтирована мебель и современное производственное оборудование - пищеварочный котел, жарочный шкаф, печи, плиты, котломоечные машины, охлаждаемые камеры для хранения продуктов и многое другое. Также для удобства работников пищеблока оборудована погрузочная площадка с пандусом и подъёмник.

Строительство объекта началось в апреле 2021 года, здание возводила подрядная организация «Финанс Строй». Пристрой к учреждению возвели на средства «единой» дальневосточной субсидии – на работы было выделено более 37 млн рублей.


До этого были отремонтированы пищеблоки школы №41, прогимназии №108, капитально отремонтирована школа №48.

- Главе Бурятии Алексею Цыденову удалось включить весь наш регион в программу бесплатного питания с обязательством, что город Улан-Удэ устранит все имеющиеся недостатки за один год – подготовить пищеблоки, обеденные залы и т.д. Поэтому мы очень рады, что выполнили за год все поставленные задачи. Но на этом не останавливаемся, сейчас разрабатываем проектную документацию для школы №5, рассматриваем варианты расширения площадей ещё порядка пяти пищеблоков, - отметила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

Сейчас в городе бесплатное горячее питание получают 28 тысяч детей, ещё 8,5 тысяч учащихся льготных категорий 5-11 классов питаются за счет средств городского и республиканского бюджетов. В целом на питание школьников направляется 468 млн рублей в год.




школа школьное питание

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

По ВСЖД можно прокатиться в купе со скидкой
По ВСЖД можно прокатиться в купе со скидкой
Общество, 22.12.2021
До 26 декабря поездки в купе можно совершить со скидкой до 60 процентов
В Бурятии отмечают День энергетика
В Бурятии отмечают День энергетика
Общество, 22.12.2021
Впервые этот профессиональный праздник был установлен в 1966 году
Школы Бурятии получают учебные пособия по бурятскому языку
Школы Бурятии получают учебные пособия по бурятскому языку
Общество, 22.12.2021
Учебные материалы закупили в этом году
Забайкалец стал одним из лучших в стране по французскому боксу
Забайкалец стал одним из лучших в стране по французскому боксу
Общество, 22.12.2021
Спортсмен завоевал серебро Кубка России
В Бурятии впервые установили уникальный сердечный имплантат
В Бурятии впервые установили уникальный сердечный имплантат
Общество, 22.12.2021
С помощью такого имплантата снижается риск инсультов
В Бурятии обустроили экотропу в сакральном месте
В Бурятии обустроили экотропу в сакральном месте
Общество, 22.12.2021
Место очень популярно среди туристов
Авиалесоохрана получила вертолёты для охраны заповедников на Байкале
Авиалесоохрана получила вертолёты для охраны заповедников на Байкале
Общество, 22.12.2021
Вертолёты нового центра «Север» будут летать в небе над Бурятией, Иркутской областью, Якутией, Забайкальским, Красноярским краями
Улан-удэнская колония строгого режима получила почти 400 книг
Улан-удэнская колония строгого режима получила почти 400 книг
Общество, 22.12.2021
Библиотеки работают во всех исправительных учреждениях республики
Детские соцучреждения Бурятии готовятся к Новому году
Детские соцучреждения Бурятии готовятся к Новому году
Общество, 22.12.2021
Ребята своими руками готовят игрушки и подарки
Улан-удэнцы присоединились к акции «Новогодние окна»
Улан-удэнцы присоединились к акции «Новогодние окна»
Общество, 22.12.2021
Всероссийская акция «Новогодние окна» проходит онлайн
Бурятия получила тракторы, плуги и сеялки-трости
Бурятия получила тракторы, плуги и сеялки-трости
Общество, 22.12.2021
В Бурятию поступили 13 единиц техники для восстановления леса
Путешествие в «Снегогорье» подарили сиротам в Бурятии
Путешествие в «Снегогорье» подарили сиротам в Бурятии
Общество, 22.12.2021
Дети посетили сказочный мир «Снегогорья» в посёлке Селенгинск
В Бурятии юные экологи посадили сосны
В Бурятии юные экологи посадили сосны
Общество, 22.12.2021
Весной дети вернутся, чтобы посмотреть, как растут их маленькие сосенки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^