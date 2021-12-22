В гимназии №14 в Улан-Удэ открыли двухэтажный пищеблок

В пищеблоке смонтирована мебель и современное производственное оборудование - пищеварочный котел, жарочный шкаф, печи, плиты, котломоечные машины, охлаждаемые камеры для хранения продуктов и многое другое. Также для удобства работников пищеблока оборудована погрузочная площадка с пандусом и подъёмник.





Строительство объекта началось в апреле 2021 года, здание возводила подрядная организация «Финанс Строй». Пристрой к учреждению возвели на средства «единой» дальневосточной субсидии – на работы было выделено более 37 млн рублей.





Новый современный пищеблок открыли в гимназии №14 в Улан-Удэ. Со строительством двухэтажного пищеблока количество мест в обеденном зале увеличилось со 125 до 275, сообщили в пресс-службе мэрии.В новом пищеблоке находятся горячий и холодный, мясо-рыбный, овощной, доготовочный цеха, моечные, кладовые для сухих продуктов и овощей, бытовые помещения для персонала и т.д.До этого были отремонтированы пищеблоки школы №41, прогимназии №108, капитально отремонтирована школа №48.- Главе Бурятии Алексею Цыденову удалось включить весь наш регион в программу бесплатного питания с обязательством, что город Улан-Удэ устранит все имеющиеся недостатки за один год – подготовить пищеблоки, обеденные залы и т.д. Поэтому мы очень рады, что выполнили за год все поставленные задачи. Но на этом не останавливаемся, сейчас разрабатываем проектную документацию для школы №5, рассматриваем варианты расширения площадей ещё порядка пяти пищеблоков, - отметила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.Сейчас в городе бесплатное горячее питание получают 28 тысяч детей, ещё 8,5 тысяч учащихся льготных категорий 5-11 классов питаются за счет средств городского и республиканского бюджетов. В целом на питание школьников направляется 468 млн рублей в год.