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Авиалесоохрана получила вертолёты для охраны заповедников на Байкале

Общество, 
Вертолёты нового центра «Север» будут летать в небе над Бурятией, Иркутской областью, Якутией, Забайкальским, Красноярским краями

21 декабря Федеральная Авиалесоохрана получила два новых многоцелевых вертолёта Ми-8 МТВ-1, изготовленных Казанским вертолётным заводом. Ещё четыре таких же вертолёта будут переданы в 2022 году, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Вертолёты предназначены для межрегионального лесопожарного центра «Север», созданного в составе ФБУ «Авиалесоохрана» в этом году по поручению президента России. Центр будет охранять от пожаров заповедники и национальные парки на Байкале, а также труднодоступные и удалённые лесные районы в Сибири и на Дальнем Востоке.

При помощи этих вертолётов будут обнаруживать лесные пожары и доставлять на их тушение десантников-пожарных.

Кроме создания собственного парка воздушных судов в центре «Север», также в этом году Федеральная Авиалесоохрана создала четыре новых подразделения парашютистов-десантников в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии и увеличила штат парашютистов-десантников в Забайкальском крае.

- Для всех нас создание лесопожарного центра «Север», где и будут базироваться вертолёты, - событие первостепенной важности, - отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. - Именно с «Севера» наши десантники будут отправляться на тушение лесных пожаров в труднодоступных и удалённых территориях. Вертолёты «Севера» будут летать в небе над Иркутской областью, Якутией, Бурятией, Забайкальским, Красноярским краями, над Байкальской природной территорией. Первые два вертолёта уже готовы отправиться к месту дислокации, ещё четыре вертолёта завод построит и передаст нам в конце следующего года. Надеюсь, что всё будет в срок, ведь для борьбы с огнём – каждая машина на счету.

Парашютисты-десантники ежегодно работают на тушении сложных лесных пожаров. Потому специалисты должны быть оснащены самой современной и надежной техникой.

- Такие вертолёты мы ждали уже давно. Они позволят нам патрулировать заповедники и национальные парки вокруг Байкала, уже имея на борту десантно-пожарные группы. Это повысит оперативность начала тушения пожаров, а, следовательно, усилит эффективность борьбы с огнём, - сообщил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев.




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