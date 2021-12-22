Ребята своими руками готовят игрушки и подарки
Детские соцучреждения Бурятии готовятся к Новому году. В минсоцзащиты Бурятии рассказали, что в Джидинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга» уже вторую неделю творятся чудеса. Ребята открыли творческую мастерскую Деда Мороза.
- И взрослых, и детей закружил водоворот предновогоднего творчества. Воспитатели и дети увлечены изготовлением новогодних поделок, украшением группы. Игрушки, сделанные своими руками, не сравнятся с магазинными. Обыкновенная бумага, сдобренная капелькой клея, в руках детей превращается в звездочки, цветочки, снежинки и шарики. Одновременно с творчеством разучиваются стихи и песенки, - рассказали педагоги «Радуги».
Здесь же идёт оригинальный конкурс «Слепи Снеговика».
В Заигревском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних дети создали праздничные открытки, чтобы порадовать и удивить бабушек - дедушек из дома-интерната для престарелых и инвалидов.
- Скоро наступит долгожданный и весёлый праздник – Новый год, когда принято дарить подарки! Презенты, сделанные своими руками, обладают особой ценностью – они дарят праздник не только тому, кто их получает, но и тому, кто их создает. Детки постарались, чтобы открытки получились интересными. Мы очень надеемся, что бабушки и дедушки оценят сюрприз, приготовленный детьми, - говорит директор Заиграевского центра Галина Кочетова.
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Детские соцучреждения Бурятии готовятся к Новому году
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