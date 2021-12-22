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Бурятия получила тракторы, плуги и сеялки-трости

Бурятия получила тракторы, плуги и сеялки-трости
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В Бурятию поступили 13 единиц техники для восстановления леса

В 2021 году в Бурятию поступило пять единиц лесохозяйственной техники. Всего же за последние годы в республику пришло 13 единиц техники и 354 единицы оборудования, сообщает пресс-служба республиканского лесного агентства.

- К нам поступили гусеничные и колёсные тракторы. С их помощью лесники обрабатывают землю для восстановления леса, прокладывают борозды. Также поступило спецоборудование – плуги, дисковые бороны, лесопосадочные трубы, мечи Колесова и сеялки-трости, - сообщил замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов.

На обновление лесохозяйственной техники из федерального бюджета было выделено 81,8 млн руб. Ещё 124 млн рублей - на лесовосстановительные мероприятия. В этом году лесники восстановили 28 тысяч га леса.



лесники

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