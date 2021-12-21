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В улусе Бурятии построят новую школу

В улусе Бурятии построят новую школу
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
В Закаменском районе появится современная школа на 100 учащихся

В улусе Дутулур Закаменского района Бурятии построят новую современную школу. В настоящее время разработана проектная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Строительство планируется начать в 2022 году.

Решение о начале разработки проектной документации было принято в связи с аварийным состоянием существующей школы в улусе Дутулур. На строительство новой планируют выделить более 120 млн рублей.

Начальник управления капитального строительства РБ Анатолий Урбанов рассказал, каким будет новое учебное заведение. Будущая школа рассчитана на 100 учащихся. В проекте применена блочная композиционная схема: здание состоит из 6 функциональных блоков, примыкающих друг к другу.

- Двухэтажным будет один блок – Б, остальные – одноэтажные. Младшая школа обособлена, займёт блок А и первый этаж блока Б. Занятия средних и старших классов будут проходить на втором этаже блока Б и в блоке В. Также проектом предусмотрены универсальный зал, пищеблок, техпомещения. Здание будет адаптировано для маломобильных граждан, - отметил Анатолий Урбанов.

В настоящее время более 100 школьников посещают старую школу 1970 года постройки. Здание не соответствует современным стандартам и находится в аварийном состоянии, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
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