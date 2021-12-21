В Улан-Удэ должницу отправили мыть полы

Улан-удэнка отработала 100 часов обязательных работ уборщицей



В Улан-Удэ должница по алиментам отработала 100 часов обязательных работ уборщицей в детском саду.



- На исполнении в отделении судебных приставов находится производство о взыскании алиментов в отношении 39-летней гражданки. По решению суда ежемесячно женщина должна выплачивать алименты на содержание своего ребёнка. Однако выплаты осуществлялись крайне редко, вследствие чего образовалась задолженность в размере свыше 750 тысяч рублей, - сообщили в УФССП по Бурятии.



Предупреждения не оказывали должного воздействия, и должница в службу судебных приставов не являлась. Тогда на неё был составлен протокол об административном правонарушении по ст.5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил женщине 100 часов обязательных работ.



На сегодняшний день все рабочие часы нерадивая мать отработала.



В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов без уважительных причин к должнице будет применена уголовная ответственность. Тогда ей будут грозить исправительные или принудительные работы на срок до года, либо лишение свободы на этот же срок.





