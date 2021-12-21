Лихач снёс две электроопоры
В октябре 25-летнего улан-удэнца суд признал виновным за езду в нетрезвом виде. В результате ДТП пострадал человек. Виновнику назначено наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.
ДТП произошло в июле 2020 года в ночное время. Водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, превысил допустимую скорость движения, выехал на обочину и совершил наезд на две электроопоры. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил тяжкий вред здоровью.
Государственный обвинитель, не согласившись с назначенным наказанием ввиду чрезмерной мягкости, обжаловал приговор в апелляционном порядке. Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и назначил осуждённому 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Улан-удэнцу ужесточили наказание за «пьяное» ДТП с пострадавшим
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