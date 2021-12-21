Принять участие могут все желающие независимо от возраста
В Забайкальском крае стартовала праздничная фотоакция «Косплей – герои новогоднего ТВ», сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
- В проекте могут принять участие все желающие независимо от возраста. Чтобы присоединиться к акции, нужно сфотографироваться в костюме любимого персонажа в атмосфере Нового года и Рождества. Фотографию надо прислать на электронную почту: olchebykinal@mail.ru до 10 января. Каждая работа будет рассмотрена членами жюри по десятибалльной системе, - рассказали организаторы.
Конкурс фотокосплея проводится в трёх возрастных номинациях: до 12 лет, от 12 до 18 лет, от 19 лет и старше. Разрешено использование любого персонажа из любого источника. От одного участника допускается не более одной работы (можно использовать не более трёх фотографий). На фотографии должна прослеживаться атмосфера Нового года и Рождества и присутствовать только один персонаж. Фотография должна быть хорошего качества, допускается мелкая ретушь и цветокоррекция.
Конкурс заканчивается голосованием и подведением итогов. Победителям по номинациям вручат подарки и призы.
Возрастное ограничение 0+
В Забайкалье стартовал новогодний конкурс косплея
Общество, Фото:
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