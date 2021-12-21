В Забайкалье стартовал новогодний конкурс косплея

Принять участие могут все желающие независимо от возраста



В Забайкальском крае стартовала праздничная фотоакция «Косплей – герои новогоднего ТВ», сообщает пресс-служба министерства культуры региона.



- В проекте могут принять участие все желающие независимо от возраста. Чтобы присоединиться к акции, нужно сфотографироваться в костюме любимого персонажа в атмосфере Нового года и Рождества. Фотографию надо прислать на электронную почту: olchebykinal@mail.ru до 10 января. Каждая работа будет рассмотрена членами жюри по десятибалльной системе, - рассказали организаторы.



Конкурс фотокосплея проводится в трёх возрастных номинациях: до 12 лет, от 12 до 18 лет, от 19 лет и старше. Разрешено использование любого персонажа из любого источника. От одного участника допускается не более одной работы (можно использовать не более трёх фотографий). На фотографии должна прослеживаться атмосфера Нового года и Рождества и присутствовать только один персонаж. Фотография должна быть хорошего качества, допускается мелкая ретушь и цветокоррекция.



Конкурс заканчивается голосованием и подведением итогов. Победителям по номинациям вручат подарки и призы.



Возрастное ограничение 0+

