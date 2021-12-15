Городские службы Иркутска перейдут на усиленный режим работы

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Он продлится до 10 января следующего года



В период подготовки и проведения новогодних праздников все городские службы Иркутска будут переведены на усиленный режим работы, который продлится до 10 января 2022 года. Готовность ведомств и служб обсудили на заседании КЧС.



Муниципальные городские предприятия в праздничные дни будут работать по графикам дежурств. МУП «Водоканал» с 30 декабря по 10 января работает в круглосуточном режиме. Мэр города Руслан Болотов поручил усилить меры безопасности на центральном рынке.



В округах Иркутска проводятся противопожарные инструктажи с жителями на территориях садоводств и частного сектора. На контроле находятся неблагополучные семьи, в которых важно обеспечить безопасность детей. Проверяются точки продажи пиротехнической продукции. Кроме этого, усилены меры антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях.



Особое внимание в праздничные и предпраздничные дни будут уделять безопасности на транспорте, а также потенциально пожароопасным районам: садоводствам, частному сектору. Также будут проработаны вопросы организации отдыха в эти дни детей и подростков, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

