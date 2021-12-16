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В Улан-Удэ возможен слабый снег

В Улан-Удэ возможен слабый снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Местами ожидается холодный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 декабря в республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью до -11.

В Улан-Удэ возможен слабый снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -18,-20.
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