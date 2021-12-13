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Все школы Улан-Удэ перейдут на дистанционку

Все школы Улан-Удэ перейдут на дистанционку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение начнёт действовать уже со вторника

14 декабря все школы в Улан-Удэ перейдут на дистанционную форму обучения. Причина – рост заболеваемости ОРВИ. Решение не касается только школ-интернатов. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.

По предварительной информации, также на дистанционку планируется перевести ещё пять школ в районах. Какие именно, станет ясно, когда будут официально подписаны документы.

Более подробная информация станет известна чуть позже.

Отметим, до каникул осталось не так много. На отдых школьники уйдут в конце декабря.



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