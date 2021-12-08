В Бурятии стали пить воду из батарей

Проблема возникла в районном центре Тарбагатайского района



Часть жителей села Тарбагатай в Бурятии начала использовать горячую воду из батарей для бытовых нужд.



Вопрос был поднят 7 декабря на планёрном совещании главы Тарбагатайского района Василия Смолина, сообщается в группе «Тарбагатай-инфо».



Так, было озвучено, что в общежитии на улице Рокоссовского нет водоснабжения. Потому местные жители вынуждены использовать воду для приготовления пищи из системы отопления.



Также в многоквартирном доме на улице Молодёжная, 1 устаревшая система отопления, а питьевая вода ненадлежащего качества.



Глава района Василий Смолин дал поручение по исправлению ситуации первому заместителю руководителя районной администрации Андрею Гнеушеву.



- Будем создавать комиссию, выезжать на место и далее принимать соответствующие решения, - цитирует «Тарбагатай-инфо» Андрея Гнеушева.



Отметим, техническую воду из системы отопления ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Она не является питьевой и может стать причиной инфекционного заражения людей.





