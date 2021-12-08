Проблема возникла в районном центре Тарбагатайского района
Часть жителей села Тарбагатай в Бурятии начала использовать горячую воду из батарей для бытовых нужд.
Вопрос был поднят 7 декабря на планёрном совещании главы Тарбагатайского района Василия Смолина, сообщается в группе «Тарбагатай-инфо».
Так, было озвучено, что в общежитии на улице Рокоссовского нет водоснабжения. Потому местные жители вынуждены использовать воду для приготовления пищи из системы отопления.
Также в многоквартирном доме на улице Молодёжная, 1 устаревшая система отопления, а питьевая вода ненадлежащего качества.
Глава района Василий Смолин дал поручение по исправлению ситуации первому заместителю руководителя районной администрации Андрею Гнеушеву.
- Будем создавать комиссию, выезжать на место и далее принимать соответствующие решения, - цитирует «Тарбагатай-инфо» Андрея Гнеушева.
Отметим, техническую воду из системы отопления ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Она не является питьевой и может стать причиной инфекционного заражения людей.
В Бурятии стали пить воду из батарей
Общество, Фото:
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