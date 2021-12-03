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Популярный блогер покинул Россию после поста из Петрозаводска

Популярный блогер покинул Россию после поста из Петрозаводска
Общество,  Фото:pixabay.com
Илья Варламов уехал из страны после проигранного в суде дела

Популярный российский блогер-урбанист Илья Варламов покинул Россию после того, как Мосгорсуд обязал его удалить пост о вывесках в Петрозаводске, в котором он назвал местных предпринимателей «говнохранителями». Варламов уехал в Либерию, сообщает lenta.ru

- Илья Варламов после отмены Мосгорсудом решения Мещанского районного суда Москвы об отказе в удовлетворении исков адвоката и ТСЖ покинул Россию и уехал в Либерию, - сообщил в своём Telegram-канале его адвокат Сергей Бадамшин.

Московский городской суд обязал блогера удалить пост, в котором урбанист назвал петрозаводских бизнесменов и противников новых правил размещения вывесок в городе «говнохранителями на страже визуального мусора». Согласно решению суда, блогер также должен опубликовать опровержение этих слов и выплатить истцам компенсацию. Суд инициировало петрозаводское ТСЖ.

Варламов уже засветился в Африке, где, как сообщают федеральные СМИ, попал в полицию.

Он известен посещением российских городов, которые он оценивал, как урбанист. В Улан-Удэ он впервые побывал весной 2020 года. А в конце прошлого года назвал столицу Бурятии одним из самых криминальных городов России.
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