Квартиры для сирот благоустроены и готовы к проживанию
25 ноября в Гусиноозёрске заместитель руководителя администрации главы Селенгинского района по социальной политике Евгений Дагбаев вручил ключи от квартир детям-сиротам. Обладателями благоустроенных квартир стали два жителя района.
- Желаю, чтобы вам и семьям, которые вы создадите, было максимально комфортно в своем новом доме. Учитесь, работайте и будьте счастливы, – отметил Дагбаев.
До конца года планируется вручить ключи от квартир ещё 10 сиротам, сообщили в пресс-службе администрации Селенгинского района.
В Гусиноозёрске сиротам вручили ключи от квартир
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