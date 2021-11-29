В Гусиноозёрске сиротам вручили ключи от квартир

Общество, Фото: администрация Селенгинского района

Квартиры для сирот благоустроены и готовы к проживанию



25 ноября в Гусиноозёрске заместитель руководителя администрации главы Селенгинского района по социальной политике Евгений Дагбаев вручил ключи от квартир детям-сиротам. Обладателями благоустроенных квартир стали два жителя района.



- Желаю, чтобы вам и семьям, которые вы создадите, было максимально комфортно в своем новом доме. Учитесь, работайте и будьте счастливы, – отметил Дагбаев.



До конца года планируется вручить ключи от квартир ещё 10 сиротам, сообщили в пресс-службе администрации Селенгинского района.

