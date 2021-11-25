В Иркутской области ветеран ВОВ отметил 95-летие

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

Юбиляра поздравили знакомые, соседи и официальные лица



В Иркутской области 21 ноября участнику Великой Отечественной войны Михаилу Николаевичу Сударикову исполнилось 95 лет. Ветеран – получатель социальных услуг на дому комплексного центра социального обслуживания населения города Зима и Зиминского района.



В это день Михаила Николаевича поздравили с юбилеем мэра Зимы, председатель городского Совета ветеранов, множество официальных лиц, знакомые и соседи. В связи с эпидемиологической обстановкой именинник принимал поздравления через мессенджер с помощью социального работника.



Юбиляру пожелали крепкого здоровья, хорошего настроения и благополучия. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

