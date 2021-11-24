Центр ядерной медицины в Бурятии набирает персонал

Общество, Фото: Алексей Фишев

Открытие этого центра планируется в 2022 году



Центр ядерной медицины объявил о наборе медперсонала, начиная от главного врача и заканчивая медсестрами. В нестандартное медучреждение требуются врач рентгенолог/радиолог, начальник производства лекарственных средств, специалист по радиационной безопасности, инженеры: дозиметрист, радиохимик, радиофизик. О вакансиях сообщает телеграмм – канал «Работа на Дальнем Востоке».



Центр ядерной медицины Улан-Удэ (ЦЯМУ) является резидентом территории опережающего развития «Бурятия». В республике будет построено специализированное медицинское учреждение по ранней диагностике онкологических и кардиологических заболеваний.



О начале строительства Центра ядерной медицины по проекту государственно-частного партнерства в столице Бурятии сообщалось в феврале прошлого года. Также уже бывший зампред правительства республики Антон Виноградов опубликовал на своей странице в Facebook пост о закладке первого камня на стройке нового медучреждения. Он сообщил, что объект планируется сдать в эксплуатацию в IV квартале 2021 года.



Если же речь идёт о наборе персонала, значит необычный центр, возможно, откроется в следующем году. Бурятия относится к регионам, где отмечается высокий рост онкозаболеваний. На учёте в Республиканском онкологическом диспансере в прошлом году состояли более 16,6 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями, ежегодно в республике регистрируется более 3 тыс. случаев заболевания раком - в 16,5% случаев болезнь регистрируется на поздней стадии. При этом ближайшие к республике медицинские центры, обладающие необходимыми технологиями для ранней диагностики, расположены в Красноярске и Хабаровске. В феврале 2018 года правительство Бурятии и компания «Медицина и ядерные технологии» подписали соглашение о создании в Улан-Удэ Центра ядерной медицины.





