Открытие этого центра планируется в 2022 году
Центр ядерной медицины объявил о наборе медперсонала, начиная от главного врача и заканчивая медсестрами. В нестандартное медучреждение требуются врач рентгенолог/радиолог, начальник производства лекарственных средств, специалист по радиационной безопасности, инженеры: дозиметрист, радиохимик, радиофизик. О вакансиях сообщает телеграмм – канал «Работа на Дальнем Востоке».
Центр ядерной медицины Улан-Удэ (ЦЯМУ) является резидентом территории опережающего развития «Бурятия». В республике будет построено специализированное медицинское учреждение по ранней диагностике онкологических и кардиологических заболеваний.
О начале строительства Центра ядерной медицины по проекту государственно-частного партнерства в столице Бурятии сообщалось в феврале прошлого года. Также уже бывший зампред правительства республики Антон Виноградов опубликовал на своей странице в Facebook пост о закладке первого камня на стройке нового медучреждения. Он сообщил, что объект планируется сдать в эксплуатацию в IV квартале 2021 года.
Если же речь идёт о наборе персонала, значит необычный центр, возможно, откроется в следующем году. Бурятия относится к регионам, где отмечается высокий рост онкозаболеваний. На учёте в Республиканском онкологическом диспансере в прошлом году состояли более 16,6 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями, ежегодно в республике регистрируется более 3 тыс. случаев заболевания раком - в 16,5% случаев болезнь регистрируется на поздней стадии. При этом ближайшие к республике медицинские центры, обладающие необходимыми технологиями для ранней диагностики, расположены в Красноярске и Хабаровске. В феврале 2018 года правительство Бурятии и компания «Медицина и ядерные технологии» подписали соглашение о создании в Улан-Удэ Центра ядерной медицины.
Центр ядерной медицины в Бурятии набирает персонал
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горожане переживают, что птиц поломают вандалы
Открытие этого центра планируется в 2022 году
В столице Бурятии показали дизайн-проект сквера «Зодчий»
Конкурс пройдёт в три этапа
Соревнования пройдут в Челябинске
Алексей Николаевич был одним из первых в Бурятии, кто совершил полёты на самолётах искусственного вызывания осадков
Об этом предупредили сотрудники ГИБДД
Женщина поблагодарила за возможность начать «с чистого лица»
Не все туристы помнят о необходимости сдать ПЦР-тест на коронавирус
В рамках этого контракта можно получить до 250 тысяч рублей
Они адресовали своим мамам и бабушкам слова благодарности за любовь, терпение и заботу
Попасть на вакцинацию можно и по записи, и по живой очереди
Звёздные гости не смогли распознать Иволгинский дацан, в отличие от маленькой девочки
Жертвами коронавируса стали ещё пять человек
В Бурятии стартует «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции