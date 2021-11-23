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В Улан-Удэ на спектакле «оживут» треугольники, линии и круги

В Улан-Удэ на спектакле «оживут» треугольники, линии и круги
Общество,  Фото:Александра Данилова
Театр имени Бестужева покажет «Метаморфозы для детей и взрослых»

Государственный русский драматический театр имени Бестужева готовится к премьере визуально-пластического спектакля «Метаморфозы для детей и взрослых» (6+) в постановке Игоря Григурко и Сергея Левицкого. Главные роли – мечтательного профессора и его маленькой ученицы – сыграют Владимир Барташевич и Анастасия Турушева. Их герои будут путешествовать в удивительном мире геометрических форм, рассказали в пресс-службе театра.

– Нам, артистам – тем, кто работает с геометрическими фигурами, – необходимо быть одним слаженным механизмом, одним целым и, не видя саму картинку, так как мы находимся внутри, постоянно держать ее в голове. Это фактически театр предмета. Спектакль рождался в процессе репетиций, творческого переосмысления этих фигур, которые в разных сочетаниях рождают разные образы, – рассказал артист Пётр Прозоровский.

Премьера визуально-пластического спектакля состоится 27 и 28 ноября и приурочена ко Дню матери. Русский драматический театр предлагает пригласить в этот день на постановку мам.

Над спектаклем работает режиссёр по пластике Игорь Григурко, основатель театра пластической драмы «ЧелоВек», и режиссёр Сергей Левицкий.

– «Метаморфозы для детей и взрослых» – это спектакль новой для нас формы, включающий фантазию, как в детстве, когда можно было придумать целый волшебный мир из одеяла, палки и двух расчёсок. Это будет классный детский спектакль, который побуждает и детей, и родителей фантазировать, он про воображение, – говорит заслуженная артистка Бурятии Лиана Щетилина.

– Волшебный спектакль, здесь у нас на глазах будут оживать треугольники, линии, круги и превращаться в бабочек, гусеницу, автобус. Это театр ощущений, где нужно просто расслабиться, отключить сознание и погрузиться в этот красивый мир, а он действительно будет завораживать, так как все предметы красиво светятся в темноте. И конечно, включить на максимум свою фантазию! Формула спектакля «Метаморфозы для детей и взрослых» проста и сложна одновременно: «фантазия + любопытство = чудеса», – комментирует актриса Анастасия Турушева.


Возрастное ограничение 6+
спектакль Русский драмтеатр

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