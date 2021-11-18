У эмигрировавшего в США бизнесмена из Улан-Удэ позитивный настрой

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно предприниматель из Бурятии Алексей Семёнов, просивший президента США Джо Байдена предоставить ему вид на жительство, добился своего и переехал в Америку. Однако там мужчина сразу же столкнулся с неприятностью – Алексей заболел коронавирусом. Об этом он сам рассказал на личной странице в Instagram.
Наличие опасного вируса в его организме показал ПЦР-тест, который берётся у всех прилетевших из других стран. Изначально Алексея Семёнова поселили в один отель, а после того, как пришли положительные анализы, их перевели в другой отель.
- Там ещё более внимательно отнеслись, отель просто пятизвёздочный. Питание, я не знаю, только что фуа-гра не подают. Очень досконально меня осматривали, опрашивали, что мне надо, что необходимо, - рассказывает Алексей Семёнов.
Из-за того, что Алексей передвигается при помощи инвалидной коляски, в прошлом году у него образовались пролежни, которые по сей день не затянулись. Увидев раны, медперсонал предложил услуги хирурга.
- Я сказал, что у меня нет никакой медицинской страховки. Они сказали, что это абсолютно бесплатно: «Вы ничего не будете платить, ни сейчас, не потом». И вот привезли меня в госпиталь города Сан-Диего, - поделился Алексей.
Видео мужчина записывал в смотровой госпиталя, во время ожидания врача. Алексей Семёнов отметил, что качество медицинского обслуживания в США намного лучше российского.
- Я в этом государстве никто. Я просто пересёк границу, попросив политического убежища. Тем не менее, оно проявляет ко мне какую-то немыслимую заботу. Я не хочу сказать ничего плохого о России или, что суперхорошо в Америке. Я просто вот констатирую факт так, как оно происходит. Я болел ковидом в прошлом году в России и прекрасно понимаю, как всё это происходит, - добавил Алексей Семёнов.
Жители Бурятии активно поддерживают Алексея, желают ему успехов в новой стране и делятся, что его история вдохновляет.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Семёнов просил Джо Байдена предоставить ему и его семье вид на жительство в Америке. Бизнесмен пошёл на это из-за проблем, с которыми он остался один на один во время ковидных ограничений.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Семёнов просил Джо Байдена предоставить ему и его семье вид на жительство в Америке. Бизнесмен пошёл на это из-за проблем, с которыми он остался один на один во время ковидных ограничений.