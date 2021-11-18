 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 ноября

17 ноября

Популярное

У эмигрировавшего в США бизнесмена из Улан-Удэ позитивный настрой

У эмигрировавшего в США бизнесмена из Улан-Удэ позитивный настрой
Общество,  Фото:страница Алексея Семёнова
Алексей Семёнов сравнил сервис в больницах России и Америки

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно предприниматель из Бурятии Алексей Семёнов, просивший президента США Джо Байдена предоставить ему вид на жительство, добился своего и переехал в Америку. Однако там мужчина сразу же столкнулся с неприятностью – Алексей заболел коронавирусом. Об этом он сам рассказал на личной странице в Instagram.

Наличие опасного вируса в его организме показал ПЦР-тест, который берётся у всех прилетевших из других стран. Изначально Алексея Семёнова поселили в один отель, а после того, как пришли положительные анализы, их перевели в другой отель.

- Там ещё более внимательно отнеслись, отель просто пятизвёздочный. Питание, я не знаю, только что фуа-гра не подают. Очень досконально меня осматривали, опрашивали, что мне надо, что необходимо, - рассказывает Алексей Семёнов.

Из-за того, что Алексей передвигается при помощи инвалидной коляски, в прошлом году у него образовались пролежни, которые по сей день не затянулись. Увидев раны, медперсонал предложил услуги хирурга.

- Я сказал, что у меня нет никакой медицинской страховки. Они сказали, что это абсолютно бесплатно: «Вы ничего не будете платить, ни сейчас, не потом». И вот привезли меня в госпиталь города Сан-Диего, - поделился Алексей.

Видео мужчина записывал в смотровой госпиталя, во время ожидания врача. Алексей Семёнов отметил, что качество медицинского обслуживания в США намного лучше российского.

- Я в этом государстве никто. Я просто пересёк границу, попросив политического убежища. Тем не менее, оно проявляет ко мне какую-то немыслимую заботу. Я не хочу сказать ничего плохого о России или, что суперхорошо в Америке. Я просто вот констатирую факт так, как оно происходит. Я болел ковидом в прошлом году в России и прекрасно понимаю, как всё это происходит, - добавил Алексей Семёнов.

Жители Бурятии активно поддерживают Алексея, желают ему успехов в новой стране и делятся, что его история вдохновляет.  

Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Семёнов просил Джо Байдена предоставить ему и его семье вид на жительство в Америке.  Бизнесмен пошёл на это из-за проблем, с которыми он остался один на один во время ковидных ограничений.  


эмиграция США

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Для тренеров Бурятии провели мастер-класс
Для тренеров Бурятии провели мастер-класс
Общество, 18.11.2021
Двухдневную учёбу провёл Айдар Касымов
Ирина Цыденова посетила спектакль-«реквием»
Ирина Цыденова посетила спектакль-«реквием»
Общество, 18.11.2021
В Бурятском театре драмы рассказали о том, что впечатлило супругу главы Бурятии
Ушёл из жизни последний ветеран Кижингинского района Бурятии
Ушёл из жизни последний ветеран Кижингинского района Бурятии
Общество, 18.11.2021
Цыренжапа Тогмитова не стало на 99-м году жизни  
Супруги из театра «Байкал» выпустили первый совместный клип
Супруги из театра «Байкал» выпустили первый совместный клип
Общество, 18.11.2021
Клип презентовали народные артисты Бурятии Болот и Сэсэгма Сандиповы
В Улан-Удэ составили протоколы на очередных пассажиров без масок
В Улан-Удэ составили протоколы на очередных пассажиров без масок
Общество, 18.11.2021
Рейды на транспорте проходят минимум три раза в неделю
В Улан-Удэ на карантин закрыты несколько классов
В Улан-Удэ на карантин закрыты несколько классов
Общество, 18.11.2021
Больше половины школьников города привились от гриппа
В Бурятии от коронавируса вакцинируют за колючей проволокой
В Бурятии от коронавируса вакцинируют за колючей проволокой
Общество, 18.11.2021
Прививки ставят только тем, кто согласен
Группа «Сезон Dождей» выступит в Улан-Удэ с московским артистом
Группа «Сезон Dождей» выступит в Улан-Удэ с московским артистом
Общество, 18.11.2021
Антон Макаров известен как проповедник олдскульных рок-традиций
В Улан-Удэ бьют тревогу из-за «горя люкового»
В Улан-Удэ бьют тревогу из-за «горя люкового»
Общество, 18.11.2021
Открытые люки в городе могут стать опасной ловушкой для пешеходов
В Улан-Удэ из-за самовольщиков перенесут сети электроснабжения
В Улан-Удэ из-за самовольщиков перенесут сети электроснабжения
Общество, 18.11.2021
Зампред правительства Бурятии заявил, что самовольно построенные дома в неположенном месте не станут сносить
Улан-удэнские пожарные сняли трендовое видео
Улан-удэнские пожарные сняли трендовое видео
Общество, 18.11.2021
«Красавцы!» - пользователи Сети остались в восторге  
В Бурятии бдительные автоинспекторы предотвратили крупный пожар
В Бурятии бдительные автоинспекторы предотвратили крупный пожар
Общество, 18.11.2021
Автоинспекторы заметили задымление, патрулируя улицы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^