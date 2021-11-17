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За сутки в Бурятии выявили почти 250 заболевших ковидом

За сутки в Бурятии выявили почти 250 заболевших ковидом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В республике продолжается рост заболеваемости коронавирусом

По данным управления Роспотребнадзора на утро 17 ноября в Бурятии зарегистрировано 66 712 случаев заражения больных COVID-19. Из них 47% (31 198) приходится на жителей Улан-Удэ.
 
Суточный прирост составил 244 больных. Продолжается ежесуточный прирост заражённых. Накануне сообщилось о 237 новых пациентах, до этого +235, +229, +219, +215.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 202 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1517 коек: занято – 1229, свободно – 288 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,0%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4017 человек.
В стационарах получают лечение 1229 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 125 пациентов, из них старше 65 лет – 75, на ИВЛ – 75 пациентов, из которых старше 65 лет – 45.

Всего выздоровели от COVID-19 – 59 312 человек, в том числе 205 выздоровели за прошедшие сутки. Дополнительно сняты с наблюдения 198 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2089 человек, в том числе восемь за прошедшие сутки, из которых трое были в возрасте старше 65 лет, остальные - моложе.

Всего в республику поступило 506 572 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 456 343 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 434 180 единиц. Завершили вакцинацию 319 771 человек.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне сообщили о новом ковидном послаблении. Решением оперштаба разрешено посещение студентами, старше 15 лет, торговых центров. Они должны предъявить студенческий билет. 
коронавирус профилактика

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