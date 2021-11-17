За сутки в Бурятии выявили почти 250 заболевших ковидом



Суточный прирост составил 244 больных. Продолжается ежесуточный прирост заражённых. Накануне сообщилось о 237 новых пациентах, до этого +235, +229, +219, +215.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 202 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1517 коек: занято – 1229, свободно – 288 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,0%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4017 человек.

В стационарах получают лечение 1229 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 125 пациентов, из них старше 65 лет – 75, на ИВЛ – 75 пациентов, из которых старше 65 лет – 45.



Всего выздоровели от COVID-19 – 59 312 человек, в том числе 205 выздоровели за прошедшие сутки. Дополнительно сняты с наблюдения 198 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2089 человек, в том числе восемь за прошедшие сутки, из которых трое были в возрасте старше 65 лет, остальные - моложе.



Всего в республику поступило 506 572 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 456 343 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 434 180 единиц. Завершили вакцинацию 319 771 человек.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне сообщили

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне сообщили о новом ковидном послаблении. Решением оперштаба разрешено посещение студентами, старше 15 лет, торговых центров. Они должны предъявить студенческий билет.

По данным управления Роспотребнадзора на утро 17 ноября в Бурятии зарегистрированослучаев заражения больных COVID-19. Из них 47% (31 198) приходится на жителей Улан-Удэ.