В Бурятии приняли новое ковидное послабление

Смягчение требований касается подростков старше 15 лет, но не всех
В Бурятии подростки старше 15 лет теперь смогут посещать магазины непродовольственных товаров и торговые центры без сопровождения взрослых. Правда, касается это только студентов
- По решению республиканского оперативного штаба внесены изменения по допуску подростков в магазины непродовольственных товаров, а также в организации дополнительного образования, расположенные в торговых центрах. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии 15 ноября. Согласно изменениям, подростки старше 15 лет могут посещать магазины непродовольственных товаров, торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы без сопровождения взрослых при предъявлении студенческого билета, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Организациям дополнительного образования, расположенным в торговых центрах, необходимо проработать вопрос допуска детей на кружки и секции. Либо это будут соответствующие справки о том, что ребёнок посещает эту секцию, либо на контрольном посту будут находиться списки посещающих секцию.
При заселении граждан в санаторно-курортные учреждения Бурятии при предъявлении гражданами документа, подтверждающего медицинский отвод, либо отрицательный результат ПЦР-теста, необходимо дополнительно представлять документ, подтверждающий отсутствие контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение 14 дней до дня размещения. При предоставлении сертификата о вакцинации или справки о перенесённом заболевании документ об отсутствии контактов не требуется.
Также изменения внесены в порядок заселения в гостиницы, отели и другие коллективные средства размещения. Теперь заселиться возможно при предъявлении документа о получении первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции.
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