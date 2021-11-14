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МЧС Бурятии советует не проверять прочность льда ударом ноги

МЧС Бурятии советует не проверять прочность льда ударом ноги
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В республике проводят мероприятия по предупреждению происшествий на тонком льду

На водоёмах Бурятии идёт процесс ледообразования. Инспекторским составом республиканского Центра ГИМС активно проводятся профилактические мероприятия с населением по предупреждению происшествий на тонком льду, в частности уроки безопасности в школах республики.

Так, за последнее время такие уроки проведены в девяти школах Селенгинского района. За это время охвачено 1049 детей, раздали 449 памяток. Мероприятия направлены на разъяснение школьникам мер безопасности, демонстрацию спасательных средств.

Сотрудниками ГИМС проводится работа совместно с органами местного самоуправления по установлению запрещающих знаков, а также по развешиванию баннеров.

- Определены наиболее вероятные места выхода людей на лёд, и они учтены в плановых патрулированиях. Инспекторы ГИМС патрулируют эти места с целью предупреждения происшествий, проводят беседы с рыбаками, с детьми – это самая подверженная риску категория. Также они проводят подворовые обходы с целью объяснения опасности выхода на лёд в данное время, предупреждают родителей, чтобы они постоянно контролировали детей. Инспекторы постоянно мониторят толщину льда. Все вышеуказанные меры направлены на обеспечение безопасности граждан, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.

Сотрудники МЧС предупреждают: нельзя проверять прочность льда ударом ноги, сообщили в пресс-службе ведомства. 
МЧС лед

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