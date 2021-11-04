Буряты поучаствовали в «многонациональном» исполнении гимна России

Клип сняли ко Дню народного единства



4 ноября, в День народного единства, на YouTube появился клип необычного исполнения гимна России. Его спели представители разных народностей, живущих в стране. В том числе участниками ролика стали буряты.



День народного единства отмечается в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

