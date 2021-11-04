Клип сняли ко Дню народного единства
4 ноября, в День народного единства, на YouTube появился клип необычного исполнения гимна России. Его спели представители разных народностей, живущих в стране. В том числе участниками ролика стали буряты.
День народного единства отмечается в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Буряты поучаствовали в «многонациональном» исполнении гимна России
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