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Буряты поучаствовали в «многонациональном» исполнении гимна России

Общество, 
Клип сняли ко Дню народного единства

4 ноября, в День народного единства, на YouTube появился клип необычного исполнения гимна России. Его спели представители разных народностей, живущих в стране. В том числе участниками ролика стали буряты.

День народного единства отмечается в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. 
гимн День народного единства

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