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Росгвардейцы Бурятии нарядились в национальные костюмы

Росгвардейцы Бурятии нарядились в национальные костюмы
Общество,  Фото:Росгвардия Бурятии
Росгвардейцы поддержали челлендж ко Дню народного единства

В рамках Дня народного единства в России проходит патриотическая акция «Мы вместе». Сотрудники вневедомственной охраны по Баунтовскому эвенкийскому району Росгвардии присоединились к челленджу, надев национальную одежду, - русские костюмы и бурятские дэгэлы.

- Мы хотим показать наше национальное единство, мы все – россияне. Я считаю, что благодаря таким акциям мы сохраняем наши культурные и духовные ценности, историю народов, проживающих на территории нашей страны, - отметил начальник ОВО Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району майор полиции Арсалан Балдоржиев.


Возле здания отделения вневедомственной охраны росгвардейцы продемонстрировали государственный флаг Бурятии и поздравили всех жителей с праздником народного единства, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в челлендже поучаствовали сотрудники комитета по образованию Улан-Удэ.
Росгвардия

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