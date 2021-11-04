Росгвардейцы Бурятии нарядились в национальные костюмы













Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в челлендже поучаствовали Возле здания отделения вневедомственной охраны росгвардейцы продемонстрировали государственный флаг Бурятии и поздравили всех жителей с праздником народного единства, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в челлендже поучаствовали сотрудники комитета по образованию Улан-Удэ.

В рамках Дня народного единства в России проходит патриотическая акция «Мы вместе». Сотрудники вневедомственной охраны по Баунтовскому эвенкийскому району Росгвардии присоединились к челленджу, надев национальную одежду, - русские костюмы и бурятские дэгэлы.- Мы хотим показать наше национальное единство, мы все – россияне. Я считаю, что благодаря таким акциям мы сохраняем наши культурные и духовные ценности, историю народов, проживающих на территории нашей страны, - отметил начальник ОВО Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району майор полиции Арсалан Балдоржиев.