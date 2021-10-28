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Сотрудники комитета по образованию Улан-Удэ нарядились в национальные костюмы

Сотрудники комитета по образованию Улан-Удэ нарядились в национальные костюмы
Общество,  Фото:obrazovanieuu
Здесь поддержали челлендж ко Дню народного единства

Сотрудники комитета по образованию Улан-Удэ приняли участие в патриотической акции, организованной в рамках Дня народного единства.

Основная идея челленджа представить стилизованный костюм, который отражает яркую индивидуальность и подчёркивает этническую принадлежность. Сотрудники в стилизованных костюмах на своём рабочем месте, в общественных местах в предвкушении празднования Дня народного единства.



- Челлендж направлен на укрепление национального единства народов России, а также популяризацию культурных и духовных ценностей, накопленных в течение всей истории, проживающих на территории республики Бурятия, - сообщили в комитете.




Как сообщал «Байкал-Daily», для участия в челлендже необходимо с 1 по 4 ноября прийти на работу или учёбу в национальном костюме, который покажет всю красоту и культуру народа. Также нужно разместить в социальных сетях фото или видео с хештегами челленджа: #МыЕдины03, #ДеньНародногоЕдинства03. Кроме этого, нужно отметить аккаунт молодёжного центра РБ (@molcenter03),

Возрастное ограничение 0+

День народного единства

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