Сотрудники комитета по образованию Улан-Удэ нарядились в национальные костюмы









- Челлендж направлен на укрепление национального единства народов России, а также популяризацию культурных и духовных ценностей, накопленных в течение всей истории, проживающих на территории республики Бурятия, - сообщили в комитете.















Как сообщал «Байкал-Daily», для участия в челлендже необходимо



Возрастное ограничение 0+



Как сообщал «Байкал-Daily», для участия в челлендже необходимо с 1 по 4 ноября прийти на работу или учёбу в национальном костюме, который покажет всю красоту и культуру народа. Также нужно разместить в социальных сетях фото или видео с хештегами челленджа: #МыЕдины03, #ДеньНародногоЕдинства03. Кроме этого, нужно отметить аккаунт молодёжного центра РБ (@molcenter03),

Сотрудники комитета по образованию Улан-Удэ приняли участие в патриотической акции, организованной в рамках Дня народного единства.Основная идея челленджа представить стилизованный костюм, который отражает яркую индивидуальность и подчёркивает этническую принадлежность. Сотрудники в стилизованных костюмах на своём рабочем месте, в общественных местах в предвкушении празднования Дня народного единства.