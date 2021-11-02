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В Бурятии завершился республиканский конкурс юннатов

В Бурятии завершился республиканский конкурс юннатов
Общество,  Фото:пресс-служба РЭБЦ РБ
В республике были выбраны лучшие «тимирязевцы» и учебно-опытные участки

29 октября в Бурятии состоялось награждение участников республиканского этапа всероссийского конкурса «Юннат». Конкурс проводился в течение всего летнего сезона. В нём принимали участие агроэкологические объединения школ Бурятии, а также обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет. Члены жюри посещали учебно-опытные участки школ различных районов республики и выбирали лучшие из них.

В смотре-конкурсе учебно-опытных участков республиканского этапа конкурса в номинации «Агроэкологическое объединение обучающихся в условиях современного образования» победителями стали:
1 место – Санаторная школа – интернат №28, г. Улан-Удэ;
2 место –Тугнуйская СОШ, Мухоршибирский район;
3 место – Новозаганская СОШ», Мухоршибирский район.

Победителям были вручены дипломы и ценные призы в виде подарочных сертификатов на приобретение сельскохозяйственного оборудования и инвентаря.

В направлении «Юные Тимирязевцы» (для обучающихся в возрасте от 7 до 13 лет) в номинации «Сам себе агроном» победителями стали:
1 место – Илья К., Ресурсный эколого-биологический центр РБ, руководитель Тирских Н.;
2 место – Екатерина Ч., Ресурсный эколого-биологический центр РБ, руководитель Дондокова С.;
3 место – Дмитрий Д., Санаторная школа-интернат №28, г. Улан-Удэ, руководитель Мантурова Н.

Победителям также были вручены дипломы республиканского этапа всероссийского конкурса «Юннат» и ценные призы в виде подарочных сертификатов на покупку книг и канцелярских принадлежностей. Благодарственные грамоты были вручены педагогам, подготовившим победителей конкурса, сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.
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