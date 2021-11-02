В Бурятии завершился республиканский конкурс юннатов

Общество, Фото: пресс-служба РЭБЦ РБ

В республике были выбраны лучшие «тимирязевцы» и учебно-опытные участки



29 октября в Бурятии состоялось награждение участников республиканского этапа всероссийского конкурса «Юннат». Конкурс проводился в течение всего летнего сезона. В нём принимали участие агроэкологические объединения школ Бурятии, а также обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет. Члены жюри посещали учебно-опытные участки школ различных районов республики и выбирали лучшие из них.



В смотре-конкурсе учебно-опытных участков республиканского этапа конкурса в номинации «Агроэкологическое объединение обучающихся в условиях современного образования» победителями стали:

1 место – Санаторная школа – интернат №28, г. Улан-Удэ;

2 место –Тугнуйская СОШ, Мухоршибирский район;

3 место – Новозаганская СОШ», Мухоршибирский район.



Победителям были вручены дипломы и ценные призы в виде подарочных сертификатов на приобретение сельскохозяйственного оборудования и инвентаря.



В направлении «Юные Тимирязевцы» (для обучающихся в возрасте от 7 до 13 лет) в номинации «Сам себе агроном» победителями стали:

1 место – Илья К., Ресурсный эколого-биологический центр РБ, руководитель Тирских Н.;

2 место – Екатерина Ч., Ресурсный эколого-биологический центр РБ, руководитель Дондокова С.;

3 место – Дмитрий Д., Санаторная школа-интернат №28, г. Улан-Удэ, руководитель Мантурова Н.



Победителям также были вручены дипломы республиканского этапа всероссийского конкурса «Юннат» и ценные призы в виде подарочных сертификатов на покупку книг и канцелярских принадлежностей. Благодарственные грамоты были вручены педагогам, подготовившим победителей конкурса, сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.

