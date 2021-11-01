Свидетели чуда нетленного тела Итигэлова рассказали свои истории

На Первом канале в передаче «Сегодня вечером» (16+) рассказали о феномене XII Пандито Хамбо-Ламы Даши-Доржо Итигэлове, чьё нетленное тело хранится в Иволгинском дацане. Темой программы стала «Реальность на грани мистики: свидетели невозможного».
В гостях у ведущего передачи Максима Галкина была Янжима Васильева, директор института XII Хамбо-Ламы Даши-Доржо Итигэлова. Она рассказала, что является его родственницей.
-Мой дед Васильев Гарма Цыденович был родным племянником Хамбо-Ламы Итигэлова – сыном его старшей сестры. И я начала заниматься этой информацией. Вообще, он находился в очень доступном месте. Но поскольку Итигэлова оставили 15 июня 1927 года, это уже были новые времена, и это было довольно секретно. Информация о Хамбо-Ламе Итигэлове начала появляться только в 1996 году, - сообщила Янжима Васильева.
Также на передаче выступила политик Ирина Хакамада, которая около восьми лет назад бывала в Бурятии. В Иволгинский дацан её пригласили, когда она находилась в Улан-Удэ.
- Я человек абсолютно не внушаемый, в чудеса я не верю, мистику вообще отрицаю. Я вошла, увидела такую стеклянную загородку и за ней вот эту фигуру. Я посмотрела и подумала: «Надо же, действительно, вот оно так», - начала Ирина Хакамада.
Какое-то время она постояла в помещении с нетленным телом, походила там и уже решила выходить. Но когда закрыла глаза, тут же стали происходить необъяснимые вещи.
- Меня стало заворачивать в какую-то энергетическую воронку, я поняла, что она усиливается, и меня начинает приподнимать. Я открыла глаза и всё, конечно, остановилось. Что это такое, я не знаю, - рассказала Ирина Хакамада.
Её рассказал дополнил актёр Вадим Колганов, который тоже видел нетленное тело. Тогда он в Улан-Удэ был с хоккейной командой и участвовал в открытии ледового дворца.
- Я стоял, смотрел и не мог поверить. Это та же самая поза, в которой его хоронили, и также его и подняли. У меня не было ощущения, что это мёртвый человек, и меня это пугало немножко, - поделился воспоминанием Вадим Колганов.
О чудесном исцелении рассказала женщина, в которая получила огнестрельное ранение. Пулю в голову ей всадил гражданский муж. Пострадавшая находилась тяжёлом состоянии, в искусственной коме. В это время родные женщины не находили себе места, именно тогда её отцу посоветовали ехать к нетленному телу Итигэлова. Мужчина переживал, что в 45-градусный мороз его автомобиль не заведётся, но машина без труда стронулась с места.
Войдя в помещение, где хранится тело Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, отец услышал: «Не переживай, дочка твоя будет жить».
- Вы представляете, после дацана мама звонит папе и говорит: «Ольга очнулась», - со слезами на глазах рассказал героиня сюжета.
По её словам, когда отец был в дацане, ей привиделся дедушка. Теперь она считает, это был сам Итигэлов. С тех пор просит у него совета, помощи.
Солбон лама, настоятель Тамчинского дацана, в котором при жизни служил Хамбо-лама Итигэлов, попытался объяснить все озвученные необъяснимые явления.
- Каким-то таким неведомым нам образом он влияет на окружающих себя людей. И ещё, априори Хамбо-ламами становятся неординарные личности, они проходят, скажем так, процедуру выборов. Человек должен обладать огромным духовным авторитетом, быть большим практиком, иметь какие-то заслуги, - поведал Солбон лама.
Также он рассказал про испытания, которые подготовили для Итигэлова другие ламы перед его признанием главы буддистов. С испытаниями он расправился чудесным образом, тем самым доказав своё предназначение.
Профессор РГГУ Валерий Минаев поделился воспоминаниями об извлечении нетленного тела. Поначалу он не поверил газетным заголовкам, но его коллега, которая работала по этому феномену, разубедила его.
- Меня поразило, что такой феномен существует: жив человек или нет, живой или мёртвый. Вот никто не может сказать. Производились различные анализы и выяснилось, что части его тела имеют характеристики просто пожилых людей, не мёртвых. На самом деле это же чудо, а наукой оно зафиксировано, - сказал Валерий Минаев.
В завершение передачи воспоминаниями о гастролях в Бурятию поделилась оперная певица Любовь Казарновская.
- Итигэлов доказал, что смерти нет. Смерти нет духовной. Его дух нетленн. Я его ни о чём не просила, но присутствие там даёт ключи к мироощущению, к миропониманию, - призналась Любовь Казарновская.
Как сообщал «Байкал-Daily», передачу с мистической темой растянули на две. В первой из них, которая вышла 16 октября, рассказывали про озеро Байкал и его необъяснимых особенностях.