Свидетели чуда нетленного тела Итигэлова рассказали свои истории

-Мой дед Васильев Гарма Цыденович был родным племянником Хамбо-Ламы Итигэлова – сыном его старшей сестры. И я начала заниматься этой информацией. Вообще, он находился в очень доступном месте. Но поскольку Итигэлова оставили 15 июня 1927 года, это уже были новые времена, и это было довольно секретно. Информация о Хамбо-Ламе Итигэлове начала появляться только в 1996 году, - сообщила Янжима Васильева.





- Я стоял, смотрел и не мог поверить. Это та же самая поза, в которой его хоронили, и также его и подняли. У меня не было ощущения, что это мёртвый человек, и меня это пугало немножко, - поделился воспоминанием Вадим Колганов.



