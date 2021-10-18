На Первом канале рассказали о мистическом Байкале

Байкал стал темой обсуждения на передаче «Сегодня вечером»
В субботу, 16 октября, в программе «Сегодня вечером» (16+) на Первом канале рассказали про тайны Байкала. Темой передачи стала «Реальность на грани мистики: свидетели невозможного».
Путешественник Августин Гришин рассказал байкальские мистические истории. По его словам, капитаны кораблей, которые ходят по озеру, замечали на водной глади то острова, которых нет на карте, то какие-то пирамидки.
- С одной стороны объясняется перепадом температур. Озеро всё-таки холодное, лучи падают, происходят какие-то преломления потоков воздуха. Кто-то говорит, что духи показывают и что-то предсказывают, - поделился воспоминаниями Августин Гришин.
Он также рассказал истории местных жителей, которые видели во время путешествия по озеру разноцветные шары – «Как дельфины порой сопровождают катер, так и вот эти шары на Байкале сопровождают плавающее средство», - добавил путешественник.
Отдельно Августин Гришин отметил остров Ольхон и так называемые «ведьмины круги».
- Уже много-много лет старожилы Ольхона, люди, которые там живут, помнят эти круги. Как они образовались? Это ровные круги выжженной земли. Сам видел, сам щупал, и ощущения, находясь там, вызывают шок, - рассказал Августин Гришин.
Он признался, что для местных жителей подобные явления не удивительны. Здесь бытует мнение, что у каждой местности есть дух. «Действительно, озеро живое. И местные жители считают его живым», - признался путешественник.
Писатель, путешественник Вадим Бурлак поделился историей своей первой экспедиции на Байкал, которая была у него в 19 лет. Тогда он решил «пережить таёжную робинзонаду». Для этого он отправился в лес без оружия, ножа и припасов, где собирался провести 10 дней. Его там ждал старик. По пути он преодолел несколько байкальских населённых пунктов. Передвигаясь по воде, он виде те шары, о которых говорил Августин Гришин, а также миражи.
- Вдруг смотришь – ясное небо и вдруг корабль плывёт. Понимаешь, таких кораблей на Байкале быть не может. А мне местные говорят «Да это обычное явление. У нас тут и города появляются, и битвы». Потом учёные мне объяснили, что оптический эффект, - поделился воспоминаниями Вадим Бурлак.
В следующей программе, посвящённой этой же теме, расскажут о феномене XII Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржоо Итигэлова. Гостем передачи станет политик Ирина Хакамада, которая расскажет о посещении Иволгинского дацана.
На Первом канале рассказали о мистическом Байкале
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