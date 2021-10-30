В Бурятии ребёнок погиб, выпав из грузовика

Водителю назначили 1 год ограничения свободы



28 октября Еравнинским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению мужчины по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



Житель Бурятии, находясь за рулём грузовика, конструкцией которого не предусмотрены ремни безопасности, а также в кабине которого конструкцией предусмотрено одно пассажирское место, в нарушение правил дорожного движения, с находящимися в кабине двумя малолетними пассажирами, не приняв достаточных мер к безопасной перевозке детей, начал движение со скоростью не более 10 км/ч.



В какой-то момент ребёнок, сидевший около двери, выпал из кабины и попал под заднее правое колесо машины. В результате полученных от наезда телесных повреждений он скончался на месте происшествия.



Приговором суда водитель признан виновным с назначением наказания в виде 1 года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в суде.







