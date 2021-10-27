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Алексей Цыденов: «В Бурятии будет построено две защитные дамбы»

Алексей Цыденов: «В Бурятии будет построено две защитные дамбы»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сооружения возведут для предотвращения паводков

Совершенствование работы по защите населения и территорий Дальнего Востока от пожаров и паводков обсудили на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего 26 октября под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Как сообщил по итогам заседания совета глава Бурятии Алексей Цыденов, в республике в следующем году начнётся строительство защитных гидрологических сооружений в Улан-Удэ и Наушках. Также региону согласовано увеличение федеральной поддержки на реализацию мероприятий по охране лесов от пожаров.

- В этом году республика стукнулась с наводнениями, у нас несколько тысяч участков и сотни домов попали под затопления. И конечно, люди с такой бедой столкнулись. Превентивные меры различные принимались, но все-таки уровень воды оказался выше многолетних значений. И понимаем, что мы вошли в период многоводья. И уже со следующего года в республике будет сроиться две дамбы – это защитная дамба в городе Улан-Удэ и защитная дамба в городе Наушки. Проектно-сметная документация подготовлена, деньги выделены. Это большое движение вперёд, давно и долго мы к этому шли. Наконец-то вопрос решился, начинается непосредственно работа, - подчеркнул Алексей Цыденов.

На инженерную защиту Улан-Удэ и Наушек Бурятии будет выделено 700 млн рублей. В целом Росводресурсы совместно с регионами, актуализировали перечень необходимой инженерной защиты, составленный в 2013 году. В итоге получилось 58 новых объектов. Из федерального бюджета выделено 11,8 млрд рублей на строительство 21 объекта инженерной защиты. Минприроды России совместно с регионами ДФО определили 11 приоритетных мероприятий, на которые в 2022-2024 годы будет предоставлено 10 млрд рублей.

Также глава республики отметил, что Бурятия в этом году показала исторический минимум по возникновению лесных пожаров и площади пройдённой огнём.

- Республика уже два года держит минимум по пожарной обстановке, в основном благодаря федеральной поддержке - нам выделяли средства на авиалесохрану. И на следующий год финансирование будет ещё увеличено. Это позволит нам более качественно подготовиться к пожароопасному сезону. И я надеюсь, что мы удержим такие высокие показатели по низкой горимости и малой площади прохождения огнём, - сказал Алексей Цыденов.

Как доложил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, дополнительно к запланированным ранее 6 млрд рублей на тушение пожаров в 2022 году для всех регионов РФ будет выделено 8,2 млрд рублей. Из этих средств ДФО получит 3,4 млрд рублей. А в целом на охрану лесов от пожаров дальневосточным регионам предусмотрено почти 5,8 млрд рублей, что в 1,7 раза больше планового уровня текущего года.

- Такого увеличения финансирования на охрану лесов не было последние десять лет. Поэтому 2022 год будет переходным. Губернаторы должны заранее, в начале года спланировать все мероприятия: вовремя начать, чтобы обучить парашютистов и десантников пожарных, вакцинировать их от клещевого энцефалита, законтрактовать авиацию, – сказал Александр Козлов.

Юрий Трутнев обратил внимание руководства минприроды России на необходимость ускорения выполнения поручения председателя правительства РФ по выработке предложений по внесению изменений в нормативно-правовые документы для расширения возможностей региональных и муниципальных органов власти по созданию противопожарных защитных полос вокруг населённых пунктов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 
паводок глава Бурятии правительство РБ

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