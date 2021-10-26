В Улан-Удэ заработали проекторы дорожных знаков

Общество, Фото: Комитет городского хозяйства

Эта технология не заменяет пешеходный переход, а дублирует его в тёмное время суток и плохую погоду



МБУ «Горсвет», подведомственное учреждение Комитета городского хозяйства, установило в центре города на перекрестке ул. Шмидта-Каландаришвили инновационные гобо-проекторы дорожной разметки и дорожных знаков.



Накануне на этом перекрестке специалисты «Горсвета» провели заключительные работы по строительству нового светофора в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».



Одна из целей нацпроекта - сделать пешеходные переходы максимально освещёнными и безопасными в тёмное время суток и ликвидировать места концентрации ДТП. «На данном перекрёстке ул. Шмидта - Каландаришвили городские электрики установили семь светофорных стоек, восемь транспортных и восемь пешеходных светофоров. Был применен ряд инновационных решений, флагманом которых является проекционный пешеходный переход», - сообщили в Комитете городского хозяйства.



Эта технология не заменяет пешеходный переход, а дублирует его в тёмное время суток и плохую погоду (туман, снег, дождь), чаще всего именно при таких условиях происходят максимальное количество ДТП с пешеходам. При любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть чёткое отображение бело-желтой пешеходной зебры и дорожных знаков на дороге. Подобные проекционные переходы уже установлены в 26 субъектах РФ.



В столице Бурятии МБУ «Горсвет» установил дополнительное светодиодное освещение на 120 пешеходных переходах. Ранее специалистами учреждения была проведена работа по обследованию пешеходных переходов, по итогам которой составлен перечень пешеходных переходов, на которых необходимо дополнительное освещение.

