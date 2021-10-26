Стоимость минерала составила более 8 млн рублей
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ. Он обвиняется по ч. 2 ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот заведомо самовольно добытого нефрита совершенное в крупном размере».
По версии следствия, в 2019 году обвиняемый получил от знакомого самовольно добытый в северных районах Бурятии нефрит в виде 323 камней. Он спрятал его в различных тайниках в ограде своего дома и незаконно хранил до изъятия правоохранительными органами. Масса минерала составила свыше 2,5 тонн, стоимость – 8,2 млн рублей.
Улан-удэнцу грозит лишение свободы сроком до четырёх лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Улан-удэнец прятал в огороде 2,5 тонны нефрита
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Всего было собрано более 10 мешков мусора
Стоимость минерала составила более 8 млн рублей
Цены на материалы выросли
На горожанку завели уголовное дело
Соседи жаловались на резкий неприятный запах, исходящий от квартиры
После убийства обвиняемый явился в суд, сдался полицейским
Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ
Сформированы и уже работают группы по контролю отелей, гостиниц, гостевых домов
Женщина пыталась убежать с чужим мобильным телефоном
В выходные дни не будут работать банкетные залы и ночные клубы
Дано поручение об усилении контроля при заселении туристов
Победителем признан осуждённый из улан-удэнской колонии
Мужчина ранее неоднократно судим
Ранее мужчина не судим
Чужие вещи мужчина планировал продать, но не успел