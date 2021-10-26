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Улан-удэнец прятал в огороде 2,5 тонны нефрита

Улан-удэнец прятал в огороде 2,5 тонны нефрита
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Стоимость минерала составила более 8 млн рублей

Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ. Он обвиняется по ч. 2 ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот заведомо самовольно добытого нефрита совершенное в крупном размере».

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый получил от знакомого самовольно добытый в северных районах Бурятии нефрит в виде 323 камней. Он спрятал его в различных тайниках в ограде своего дома и незаконно хранил до изъятия правоохранительными органами. Масса минерала составила свыше 2,5 тонн, стоимость – 8,2 млн рублей.

Улан-удэнцу грозит лишение свободы сроком до четырёх лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
нефрит прокуратура

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