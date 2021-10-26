Улан-удэнец прятал в огороде 2,5 тонны нефрита

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Стоимость минерала составила более 8 млн рублей



Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ. Он обвиняется по ч. 2 ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот заведомо самовольно добытого нефрита совершенное в крупном размере».



По версии следствия, в 2019 году обвиняемый получил от знакомого самовольно добытый в северных районах Бурятии нефрит в виде 323 камней. Он спрятал его в различных тайниках в ограде своего дома и незаконно хранил до изъятия правоохранительными органами. Масса минерала составила свыше 2,5 тонн, стоимость – 8,2 млн рублей.



Улан-удэнцу грозит лишение свободы сроком до четырёх лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

