Каратисты Бурятии выиграли 36 медалей домашнего первенства

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Второе место у спортсменов Забайкальского края



23 октября в физкультурно- спортивном комплексе Улан-Удэ прошло первенство Бурятии по кёкусин-кан каратэ-до среди детей 10-11 лет, юношей, девушек и юниоров 12-17 лет. Соревнования проходили в личном первенстве в двух разделах: ката и кумитэ. Более 100 участников из Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия боролись за медали соревнований в 17 категориях.



В общем медальном зачёте места распределились следующим образом:

Первое место - Бурятия;

Второе место - Забайкальский край;

Третье место – Иркутская область.



В номинациях отмечены следующие юные спортсмены: «Лучшая техника» - Павел Б. (Улан-Удэ), «Лучший боец» - Александра Ш. (Чита), «За волю к победе» - Эльвира Ц. (Улан-Удэ). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

