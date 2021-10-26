Второе место у спортсменов Забайкальского края
23 октября в физкультурно- спортивном комплексе Улан-Удэ прошло первенство Бурятии по кёкусин-кан каратэ-до среди детей 10-11 лет, юношей, девушек и юниоров 12-17 лет. Соревнования проходили в личном первенстве в двух разделах: ката и кумитэ. Более 100 участников из Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия боролись за медали соревнований в 17 категориях.
В общем медальном зачёте места распределились следующим образом:
Первое место - Бурятия;
Второе место - Забайкальский край;
Третье место – Иркутская область.
В номинациях отмечены следующие юные спортсмены: «Лучшая техника» - Павел Б. (Улан-Удэ), «Лучший боец» - Александра Ш. (Чита), «За волю к победе» - Эльвира Ц. (Улан-Удэ). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Каратисты Бурятии выиграли 36 медалей домашнего первенства
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В ней будут наблюдаться пациенты, заболевшие коронавирусом
В настоящее время идёт приёмка выполненных работ
Тамир Галанов выступает в составе сборной Сербии
Экстренная и неотложная помощь будет оказываться в обычном режиме
Уровень сброса воды через Иркутскую ГЭС понижен
Второе место у спортсменов Забайкальского края
Эта технология не заменяет пешеходный переход, а дублирует его в тёмное время суток и плохую погоду
Атлеты выиграли «золото» и «серебро» в жиме
О находке мужчина сообщил полицейским
Подписан договор на 130 тысяч рублей
Тропа находится в микрорайоне Аршан
Проверено за сутки 59 транспортных средств и 475 пассажиров ⠀
В Улан-Удэ появилась криптобиокабина по оформлению заграничных паспортов нового образца
Обманутые бабушки и дедушки считали, что помогают родственникам, попавшим в беду
Проводится осенний мониторинг снежного барса