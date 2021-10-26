Жителей просят быть осторожными
24 октября в посёлке Кичера Северо-Байкальского района замечены медведи. Вечером бродили медведица с медвежонком по улицам Строителей, Лесная.
- Напомним, медведь был замечен несколькими днями ранее в переулке Солнечном. Информация передана в Охотнадзор, меры принимаются. Будьте осторожны, не отпускайте детей гулять в тёмное время суток! – говорится в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», на территории старого городского кладбища в Северобайкальске жители видели медведя. Людей попросили не оставлять продукты питания на кладбище.
В бурятском посёлке замечены медведица с медвежонком
Общество, Фото:
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