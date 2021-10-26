Прокуратура проверит опубликованную информацию
Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по публикации в СМИ о том, что в квартире 80-летней жительницы Читы в течение месяца отсутствует отопление.
- В ходе проверки представители надзорного ведомства с привлечением специалистов контролирующих органов установят причину несоблюдения температурного режима в квартире и проверят качество оказания коммунальных услуг, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В целях восстановления прав женщины будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе, по привлечению виновных к установленной ответственности.
Забайкалье СМИ сообщили о пожилой читинке, живущей месяц в холоде
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