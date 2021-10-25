В Улан-Удэ автобус сбил косулю

Здесь отметили, что в автобусе не было пассажиров.





В Улан-Удэ произошло необычное ДТП – водитель автобуса сбил косулю.Как уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, авария произошла примерно в 5.30, животное выбежало перед автобусом по улице Комарова, вблизи дома № 21.