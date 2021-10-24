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Жительница Бурятии хотела взыскать с владельца коровы 1 млн

Жительница Бурятии хотела взыскать с владельца коровы 1 млн
Общество,  Фото:pixabay.com
Водитель ночью не заметила корову, находящуюся на дороге, и совершила наезд на неё

Улан-удэнка обратилась в суд с иском о взыскании с мужчины материального ущерба в 1 млн 90 тысяч рублей и судебных расходов.

Она указала, что в результате ДТП (наезда на корову) её автомобилю причинены механические повреждения. По мнению женщины, причиной аварии стало то, что корова находилась в тёмное время суток одна в запрещённом месте (на дороге) без надзора и пастуха, и её владелец не принял мер для контроля за ней, в результате чего автомобиль истца совершил наезд на корову и получил повреждения.

Представитель владельца животного просил в иске отказать, поскольку водителем нарушены правила дорожного движения.

Согласно материалам дела, в январе 2021 года на автодороге Улан-Удэ-Кяхта водитель совершила наезд на корову, находившуюся на проезжей части. В результате животное погибло, а автомобилю причинены механические повреждения.

Суд оставил исковые требования женщины без удовлетворения.

- Корова не может быть признана источником повышенной опасности, тогда как водитель транспортного средства управлял источником повышенной опасности, а, следовательно, обязан был руководствоваться ПДД, регулирующими действия водителей как участников дорожного движения. Кроме того, согласно выводам заключения проведённой в рамках дела экспертизы, следует, что в данной дорожной обстановке водитель имел техническую возможность предотвратить наезд на корову, в случае выполнения требований п. 19.2 абз. 2 ПДД, которыми предусмотрено, что при ослеплении водитель должен включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться, - пояснили в Железнодорожном райсуде.

Отсутствие на месте ДТП дорожных знаков, предупреждающих о перегоне скота, не освобождало горожанку от обязанности при ослеплении светом фар встречного автомобиля снизить скорость и остановиться без изменения направления движения.

Доказательств неожиданного появления коровы на дороге не представлено.

Здесь добавили, что водитель выбрала скоростной режим, который не обеспечил полный контроль за движением машины, а также не учла погодные условия (зимнее время года) и время суток (вечернее), в связи с чем, не смогла избежать столкновения в результате появления препятствия на дороге, что фактически и явилось причиной ДТП.

- Механические повреждения транспортного средства возникли в результате наезда на животное, то есть причинение вреда связано с воздействием источника повышенной опасности - автомобиля, владельцем которого является сам истец, - отметили в суде.

Исковые требования женщины к хозяину коровы о возмещении ущерба, причинённого ДТП, оставлены судом без удовлетворения.

Решение суда не вступило в законную силу.
ДТП. суд

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