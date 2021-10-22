По поводу награждения Вячеслав Наговицын отметил, что в его жизни «произошло большое, волнующее событие»
Бывшему главе Бурятии, ныне сенатору от республики Вячеславу Наговицыну вручили орден Александра Невского.
- Дорогие друзья, в моей жизни произошло большое, волнующее событие. В Кремле в составе группы выдающихся политических и общественных деятелей, депутатов Государственной думы и сенаторов Российской Федерации мне был вручен орден Александра Невского, во исполнение Указа Президента России Владимира Владимировича Путина от 5.6.2021 г. № 340, - сообщил Вячеслав Наговицын в Facebook.
Также он выразил благодарность в социальной сети.
- Выражаю искреннюю благодарность Председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко и Главе Бурятии Алексею Самбуевичу Цыденову за оказанное мне высокое доверие и представление к столь высокой награде. Убеждён, что эта награда - результат моей работы в составе команды Главы при непосредственном руководстве ею Алексея Самбуевича Цыденова. Только в плотном контакте с Правительством Республики, с поддержкой сенаторов нам удалось качественно, на высоком уровне провести Дни Бурятии в СФ и достичь поставленных Главой РБ целей. В результате тесного сотрудничества с министерствами Бурятии были разработаны и приняты необходимые федеральные законопроекты, на уровне федеральных министерств решены многие актуальные для Бурятии вопросы. Началась активная работа по подготовке очередных дней Бурятии в Совете Федерации, которые пройдут в январе 2022 года, - отмечает Наговицын здесь.
Он поблагодарил за поддержку земляков и коллег.
Вячеслав Наговицын возглавлял республику на протяжении 10 лет - с 2007 по 2017 годы.
Экс-главе Бурятии вручили орден Александра Невского
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По версии следствия, обвиняемые уклонились от уплаты налогов в размере более 76 млн
Брошюра ярко проиллюстрирована
Мужчина срубил деревьев на 53 тысячи рублей
Суд лишил её родительских прав
Женщину осудили на 3 года лишения свободы
Вскоре в Монголию отправятся 20 жеребцов
В столице Бурятии прошёл профилактический рейд
Скончались шесть пациентов с коронавирусом
Оказалось, что остановка не стоит на балансе у Комитета городского хозяйства и Советского района
Однако план провалился, поскольку камера сломалась
Нарушения выявила прокуратура с начала года
Владыка Иосиф побывал в музее накануне
Должностное лицо оштрафовали на 15 тысяч рублей
Нарушение выявлено прокурорской проверкой
В соревнованиях могут принять участие все желающие