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Экс-главе Бурятии вручили орден Александра Невского

Экс-главе Бурятии вручили орден Александра Невского
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, facebook.com
По поводу награждения Вячеслав Наговицын отметил, что в его жизни «произошло большое, волнующее событие»

Бывшему главе Бурятии, ныне сенатору от республики Вячеславу Наговицыну вручили орден Александра Невского.

- Дорогие друзья, в моей жизни произошло большое, волнующее событие. В Кремле в составе группы выдающихся политических и общественных деятелей, депутатов Государственной думы и сенаторов Российской Федерации мне был вручен орден Александра Невского, во исполнение Указа Президента России Владимира Владимировича Путина от 5.6.2021 г. № 340, - сообщил Вячеслав Наговицын в Facebook.

Также он выразил благодарность в социальной сети.

- Выражаю искреннюю благодарность Председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко и Главе Бурятии Алексею Самбуевичу Цыденову за оказанное мне высокое доверие и представление к столь высокой награде. Убеждён, что эта награда - результат моей работы в составе команды Главы при непосредственном руководстве ею Алексея Самбуевича Цыденова. Только в плотном контакте с Правительством Республики, с поддержкой сенаторов нам удалось качественно, на высоком уровне провести Дни Бурятии в СФ и достичь поставленных Главой РБ целей. В результате тесного сотрудничества с министерствами Бурятии были разработаны и приняты необходимые федеральные законопроекты, на уровне федеральных министерств решены многие актуальные для Бурятии вопросы. Началась активная работа по подготовке очередных дней Бурятии в Совете Федерации, которые пройдут в январе 2022 года, - отмечает Наговицын здесь.

Он поблагодарил за поддержку земляков и коллег.



Вячеслав Наговицын возглавлял республику на протяжении 10 лет - с 2007 по 2017 годы. 
орден награждение

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