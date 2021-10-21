В территориальном органе статистики озвучили среднюю зарплату в республике
Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций Бурятии составила 208,4 тыс. человек. В общей численности работников организаций значительную долю составляют работники сферы образования (17,2 %), здравоохранения и социальных услуг (13,8 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13,6 %).
Среднесписочная численность работников организаций в январе-августе 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 1,1 %.
- Среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия, по предварительной оценке, составила 42 560 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,6 %, - говорится в сообщении Бурятстата.
Наиболее высокий размер заработной платы 78,2 тыс. рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, превысив среднереспубликанский показатель в 1,8 раза.
Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 49,3 %), торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 42,3 %).
Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в августе 2021 года соответствовала 95,7 % к уровню июля 2021 года и 99,9 % к уровню августа 2020 года. Реальная заработная плата в январе-августе 2021 года соответствовала 99,2 % к январю-августу 2020 года.
По подсчётам Бурятстата, средняя зарплата выросла
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