По подсчётам Бурятстата, средняя зарплата выросла

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В территориальном органе статистики озвучили среднюю зарплату в республике



Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций Бурятии составила 208,4 тыс. человек. В общей численности работников организаций значительную долю составляют работники сферы образования (17,2 %), здравоохранения и социальных услуг (13,8 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13,6 %).



Среднесписочная численность работников организаций в январе-августе 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 1,1 %.



- Среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия, по предварительной оценке, составила 42 560 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,6 %, - говорится в сообщении Бурятстата.



Наиболее высокий размер заработной платы 78,2 тыс. рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, превысив среднереспубликанский показатель в 1,8 раза.



Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 49,3 %), торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 42,3 %).



Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в августе 2021 года соответствовала 95,7 % к уровню июля 2021 года и 99,9 % к уровню августа 2020 года. Реальная заработная плата в январе-августе 2021 года соответствовала 99,2 % к январю-августу 2020 года.

