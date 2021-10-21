Бурятия в числе 11 регионов, которые не перешли на раздельный сбор мусора

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В минприроды отметили, что эти регионы не приступили к установке контейнеров для раздельного накопления отходов



В настоящее время 11 регионов не приступили к установке контейнеров для раздельного накопления отходов, сообщает издание «Известия» со ссылкой на минприроды России. Среди таких субъектов — Забайкальский край, Волгоградская, Магаданская, Тюменская, Саратовская области, а также Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Хакасия, Чечня и Севастополь.



В федеральном министерстве также отметили, что к основным причинам, препятствующим введению раздельного сбора, относятся недостаточный объём финансирования и отсутствие необходимого количества контейнеров.



- Для помощи регионам в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)» национального проекта «Экология» в 2021 году предусмотрено финансирование территорий в размере 1 млрд рублей, — напомнили в ведомстве.



Как отмечали 5 октября в кабмине, средства на закупку контейнеров получат 46 субъектов. «Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», — сообщала вице-премьер Виктория Абрамченко.



- В Минприроды между тем подчеркнули, что в ряде субъектов ситуация с раздельным сбором отходов более чем благоприятная: в Москве охват услугой составляет 100%, а в Московской области — 98%, - заключается в материале «Известий».

