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Улан-удэнец задал вопрос главному тренеру сборной России по футболу

Улан-удэнец задал вопрос главному тренеру сборной России по футболу
Общество,  Фото:скриншот
Вячеслав отметил, что ему хотелось задать небанальный вопрос

Недавно на YouTube-канале «Коммент.Шоу» (16+) прошёл прямой эфир с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным. Ведущие шоу, известные спортивные комментаторы: Константин Генич, Нобель Арустамян, Роман Гутцайт и Денис Казанский, выбрали для этого выпуска необычный формат. В стиле телеигры «Что? Где? Когда?» они разложили конверты с вопросами от телезрителей, выбирать конверты ведущим помогал волчок.

В одном из конвертов находился вопрос от улан-удэнца Вячеслава. По техническим причинам вопрос молодого человека Валерий Карпин дослушать не смог.

- Мне бы хотелось задать такой небанальный вопрос, скорее, более сказочный, фантазийный. Вы были игроком нашей сборной другого поколения, абсолютно другого поколения, вы провели много матчей за эту сборную. Вопрос такой, какого бы игрока…, - сказал парень, и на этом видео оборвалось.

Карпин предположил, что вопрос звучал следующим образом: «Какого бы игрока вы бы взяли с той сборной?».

- Из того поколения? Виктора Онопко. Он сыграл бы и центральным защитником, он сыграл бы и опорным полузащитником. Придал бы нам агрессии. Агрессии, в хорошем смысле этого слова. Злости, - ответил главный тренер сборной.

- То есть не Титова, не Мостового, не Канчельскиса? То есть не кто-то в атаку? – уточнил Роман Гутцайт.

- Если бы у меня спросили троих, то я бы ещё сказал. Если одного, то Онопко, - добавил главный тренер сборной России по футболу.
 
На пост главного тренера Валерий Карпин заступил в конце июля этого года. Под его руководством сборная провела пять игр в рамках отбора на чемпионат мира по футболу-2022. Из них четыре матча было выиграно, и один раз команда сыграла вничью с хорватами. Сейчас в своей группе сборная России занимает первое место, имея отрыв от Хорватии в два очка.

Для выхода сборной России в финальную стадию соревнований футболистам нужно обыграть Кипр и хотя бы сыграть с хорватами вничью.

Решающие матчи пройдут в середине ноября.   
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