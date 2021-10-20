В Улан-Удэ разыскивают парня, присвоившего себе телефон





В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже сотового телефона из примерочной магазина одежды в торговом центре на улице Ленина, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.Днём 18 сентября 31-летний улан-удэнец по невнимательности забыл сотовый телефон в примерочной кабинке магазина и вышел. Следом за ним в кабинку зашёл молодой человек, который украл оставленный гаджет стоимостью 12 тысяч рублей. Вернувшись спустя некоторое время, хозяин не обнаружил телефон и сообщил в полицию.Приметы подозреваемого: азиатской внешности, на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, волосы тёмные.Был одет: спортивная мастерка красного цвета с чёрными вставками, чёрные спортивные трико, тёмные кроссовки. При себе имел сумочку через плечо чёрного цвета.- При наличии какой-либо информации личности подозреваемого или его местонахождении просим сообщать в полицию по телефонам: 8(983)425-96-29, 8(999)484-9291 или 102 (112), - обратились к горожанам в министерстве.