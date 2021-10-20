Решение приняли на районном оперштабе
Учащиеся Заиграевской средней школы перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7».
- На сегодняшний день положительный результат у 11 детей. Устанавливается круг контактных лиц. Занятия в Заиграевских ЦДЮТ и ДЮСШ будут проводиться также дистанционно, - отметила Елена Тулаева, начальник районного управления образования.
Решение принято на районном оперативном штабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октября школу в Баргузинском районе Бурятии перевели на дистанционный режим обучения.
Ранее две школы на дистанционное обучение переводили в Баунтовском районе. Также в конце сентября в Баунтовском районе было принято решение перевести на дистанционную форму обучения учреждения дополнительного образования, кружковую работу культурно-досуговых учреждений села Багдарин и посёлка Маловский.
Школу в Заиграевском районе Бурятии перевели на дистант
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