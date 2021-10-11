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В Бурятии ещё одну школу перевели на дистант

В Бурятии ещё одну школу перевели на дистант
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также приостановили работу детского сада

Одну из школ в Баргузинском районе Бурятии перевели на дистанционный режим обучения, сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».

- На сегодняшний день отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекции в нашем районе. В связи с этим, решением районного оперативного штаба от 4 октября Усть-Баргузинская средняя школа переведена на дистанционный режим обучения. Приостановлена деятельность Усть-Баргузинского детского сада «Золотая рыбка», - сообщил в видеообращении к жителям глава района Михаил Мишурин.

Он попросил всех неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора: соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

- Прошу всех пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, у кого нет на это медицинских отводов. Сейчас, в настоящее время, всё зависит от нас самих, - заключил Михаил Мишурин.

видео - «Баргузин-инфо»

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее две школы на дистанционное обучение переводили в Баунтовском районе. Также в конце сентября в Баунтовском районе было принято решение перевести на дистанционную форму обучения учреждения дополнительного образования, кружковую работу культурно-досуговых учреждений села Багдарин и посёлка Маловский.


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