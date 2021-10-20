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Установлен памятник основателю бурятского села

Установлен памятник основателю бурятского села
Общество,  Фото:группа «Ока-инфо.24/7»
Под руководством Владимира Арданова была построена инфраструктура поселения

Установили памятник основателю села Саяны Окинского района Бурятии, почётному гражданину района Владимиру Лопсоновичу Арданову. Об этом сообщается в группе «Ока-инфо.24/7». 

- Владимир Лопсонович Арданов основал село Саяны. Начал всё с нуля. Под его руководством была построена инфраструктура — это амбулатория, школа, детский сад, клуб, магазины, жилые дома, гаражи для сельхозтехники, общественная баня, животноводческие фермы. Владимир Лопсонович проработал около 20 лет председателем во всех колхозах нашего района. Также основатель села Боксон, т.е. колхоза «Туяа», - отметил глава сельского поселения «Саянское» Дамба Тапхаров.

Памятник основателю села установлен за счёт поддержки главы администрации района, бюджета поселения, бывших руководителей района и председателей колхозов, жителей села Саяны, улусов Шарза и Шаснур, спонсоров. 
сельские поселения памятник

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