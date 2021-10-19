Вышел соответствующий приказ федерального министра
Приказом министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова с 19 октября исполняющим обязанности ректора Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова назначен Алдар Дамдинов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Алдар Дамдинов в 1993 году окончил исторический факультет БГПИ. В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию по истории. В университете прошёл путь от ассистента кафедры всеобщей истории до проректора по социальной работе и международным связям. В 2007 году перешёл на должность заместителя министра образования Бурятии. Через год возглавил это министерство.
В 2016 году был избран депутатом Госдумы, где и работал в комитете по образованию полный срок до истечения полномочий депутата.
В начале октября Николай Мошкин покинул кресло ректора университета.
В Бурятском госуниверситете назначен исполняющий обязанности ректора
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