В Бурятии пенсионерка через суд добилась отмены штрафа за собак

Женщина пояснила, что сумма штрафа является для неё значительной при пенсии в 12 тысяч
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел материал об административном правонарушении.
Постановлением административной комиссии Железнодорожного района Улан-Удэ женщина привлечена к административной ответственности. Ей было назначено наказание в виде штрафа в 3 000 рублей.
Не согласившись с постановлением, улан-удэнка обратилась в суд с жалобой. Она просила отменить постановление и освободить от ответственности в связи с малозначительностью, так как в отношении неё вынесено 4 постановления, совокупная сумма штрафа составила 12 тысяч руб., что для неё является значительной суммой при пенсии в сумме 12,7 тысяч руб.
Все её животные стоят на учёте в ветклинике, где регулярно вакцинируются, о чём имеются ветеринарные паспорта. О том, что нужно поставить животных на учёт в Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных, не знала. После разъяснений специалистом в этот же день животные поставлены на учёт.
Согласно материалам дела о правонарушении, в полицию обратилась жительница Улан-Удэ с жалобами на соседку, у которой постоянно воют собаки. Установлено, что у пенсионерки собаки не поставлены на регистрацию. В отношении неё составлен протокол об административном правонарушении и вынесено оспариваемое постановление с назначением наказания в виде штрафа в 3 000 рублей.
- Учитывая, что правонарушение совершено лицом впервые, С. вину признала, в содеянном раскаялась, незамедлительно приняла меры по регистрации собак в БУВ «Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных», допущенное правонарушение не представило существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, суд пришёл к выводу о наличии оснований для применения ст. 2.9 КоАП РФ и освобождения лица от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения, - сообщили в суде.
На сегодня решение вступило в законную силу.
В Бурятии пенсионерка через суд добилась отмены штрафа за собак
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Начата доследственная проверка
Опубликован рейтинг регионов по способности населения накопить на автомобиль
HeadHunter выяснил, зачем жители Бурятии ходят на работу
Женщина пояснила, что сумма штрафа является для неё значительной при пенсии в 12 тысяч
Большая вода этим летом смыла лесную дорогу
С сентября возбуждено 16 административных дел
Алексей Цыденов находится в рабочей поездке в Москве
Расследуется уголовное дело
Сотрудники Бурприроднадзора пресекли незаконную охоту на косулю
Общее число случаев заражения превысило 61 тысячу
К осени с приходом волков исчезли косули
Это «коллекция», набравшаяся за три года
Директора предприятия оштрафовали на 10 тысяч рублей
Инженер по лесопользованию завысил возраст лесных насаждений для вырубки деревьев
Мужчина совершил 20 наркопреступлений