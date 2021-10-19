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В Бурятии пенсионерка через суд добилась отмены штрафа за собак

В Бурятии пенсионерка через суд добилась отмены штрафа за собак
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина пояснила, что сумма штрафа является для неё значительной при пенсии в 12 тысяч

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел материал об административном правонарушении.

Постановлением административной комиссии Железнодорожного района Улан-Удэ женщина привлечена к административной ответственности. Ей было назначено наказание в виде штрафа в 3 000 рублей.

Не согласившись с постановлением, улан-удэнка обратилась в суд с жалобой. Она просила отменить постановление и освободить от ответственности в связи с малозначительностью, так как в отношении неё вынесено 4 постановления, совокупная сумма штрафа составила 12 тысяч руб., что для неё является значительной суммой при пенсии в сумме 12,7 тысяч руб.

Все её животные стоят на учёте в ветклинике, где регулярно вакцинируются, о чём имеются ветеринарные паспорта. О том, что нужно поставить животных на учёт в Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных, не знала. После разъяснений специалистом в этот же день животные поставлены на учёт.

Согласно материалам дела о правонарушении, в полицию обратилась жительница Улан-Удэ с жалобами на соседку, у которой постоянно воют собаки. Установлено, что у пенсионерки собаки не поставлены на регистрацию. В отношении неё составлен протокол об административном правонарушении и вынесено оспариваемое постановление с назначением наказания в виде штрафа в 3 000 рублей.

- Учитывая, что правонарушение совершено лицом впервые, С. вину признала, в содеянном раскаялась, незамедлительно приняла меры по регистрации собак в БУВ «Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных», допущенное правонарушение не представило существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, суд пришёл к выводу о наличии оснований для применения ст. 2.9 КоАП РФ и освобождения лица от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения, - сообщили в суде.

На сегодня решение вступило в законную силу. 
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