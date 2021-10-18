В центре Улан-Удэ появился новый арт-объект













На площади возле театра оперы и балета в Улан-Удэ появилась новая скульптурная композиция. Её автором стал скульптор Анатолий Шоболов. Здесь изображена балерина, которая танцует на кончике пальца руки, которые держат её.Идея создания принадлежит Эльвире Доржиевой, председателю ассоциации творческих работников Бурятии.Композиция будет переносной и красоваться в разных районах города, сообщает в аккаунте правительства Бурятии в Instagram.