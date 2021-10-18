В Бурятии открывается центр для одарённых детей

В нём будут обучаться дети от 10 до 17 лет



20 октября в Улан-Удэ откроет свои двери региональный центр выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодёжи Бурятии «Асториум».



Основная цель работы центра: осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам по направлениям «наука», «искусство» и «спорт».



В «Асториум» будет предложена реализация нескольких видов программ для школьников: краткосрочные программы в рамках профильных смен; программы олимпиадной подготовки; разноуровневые программы, реализуемые в рамках сопровождения развития одарённых детей; тематические модульные программы; программы, реализуемые с применением дистанционных технологий. Кроме того, обучающихся ждут разноплановые воспитательные и профориентационные мероприятия.



В минобрнауки Бурятии полагают, что за год в «Асториуме» будут обучаться более тысячи детей.



- Одарённые и талантливые дети являются неким золотым фондом, человеческим капиталом, интеллектуальным ресурсом для нашей республики, и важно создавать все необходимые условия для их развития. Чтобы одарённый ребёнок сегодня стал одарённым взрослым завтра, - рассказала врио замминистра, начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки Бурятии Арюна Байкова.



В центре создан уникальный лабораторный фонд. В нём установлено оборудование для изучения агро- и биотехнологий, астрофизики, искусственного интеллекта и больших данных, компьютерного моделирования и промышленного дизайна, виртуальной и дополненной реальности, математики, органической и неорганической химии, прототипирования, робототехники и мехатроники, физики будущего, а также фото-видеостудия, аэро-гео-беспилотные летающие аппараты.

В «Асториуме» смогут обучаться дети от 10 до 17 лет. Учебные смены будут продолжаться от 10 до 20 дней. Для проживания школьников из районов Бурятии подготовлено общежитие. В нём 45 спальных мест. В комнатах будут жить от двух до трёх человек.



- Абсолютно бесплатное обучение. Мы создаём все необходимые условия, независимо от социального положения, финансового положения семьи. Питание у нас сбалансированное, пятиразовое. С детьми будут заниматься самые лучшие педагоги. Это руководители и тренеры олимпийских сборных и преподаватели вузов, - добавила Арюна Байкова.



