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В Бурятии омулёвый браконьер выловил рыбы на 58 тысяч

В Бурятии омулёвый браконьер выловил рыбы на 58 тысяч
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Браконьера заметили росгвардейцы

Ночью в ходе патрулирования села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили автомобиль. При приближении автопатруля водитель значительно снизил скорость, сам автомобиль был в налипших комьях грязи и травы. Правоохранители остановили подозрительное транспортное средство.

В ходе осмотра машины на полу у пассажирского сиденья был обнаружен полиэтиленовый пакет с омулем в количестве восьми штук.

Росгвардейцы вызвали сотрудников полиции для дальнейшего разбирательства. Водитель и пассажир признались, что рыбачили в местности Бурдуково Прибайкальского района.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб от незаконной добычи нерестового омуля составил более 58 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 



омуль Росгвардия

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