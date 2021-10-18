В Бурятии омулёвый браконьер выловил рыбы на 58 тысяч













Ночью в ходе патрулирования села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили автомобиль. При приближении автопатруля водитель значительно снизил скорость, сам автомобиль был в налипших комьях грязи и травы. Правоохранители остановили подозрительное транспортное средство.В ходе осмотра машины на полу у пассажирского сиденья был обнаружен полиэтиленовый пакет с омулем в количестве восьми штук.Росгвардейцы вызвали сотрудников полиции для дальнейшего разбирательства. Водитель и пассажир признались, что рыбачили в местности Бурдуково Прибайкальского района.Возбуждено уголовное дело. Ущерб от незаконной добычи нерестового омуля составил более 58 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.