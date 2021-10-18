Жителю Бурятии вернут деньги за некачественный аккумулятор

В пользу покупателя через суд взыскано более 15 тысяч рублей
30 сентября решением мирового судьи судебного участка № 1 Кабанского района Бурятии с индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в магазине автозапчастей, в пользу потребителя взыскано более 15 тысяч рублей. Магазин находится в городе Улан-Удэ.
Покупатель обратился в суд после покупки аккумулятора стоимостью 4 897 рублей ненадлежащего качества. На аккумулятор был установлен гарантийный срок – три года. При этом, продавец в добровольном порядке стоимость товара ненадлежащего качества не произвёл.
- Управлением Роспотребнадзора по Бурятии в целях защиты прав потребителей дано заключение по делу. Решением суда с индивидуального предпринимателя в пользу потребителя взыскано 15 054 рублей, из них 4897 рублей – стоимость товара, 3183 рубля – неустойка за нарушение срока возврата денежных средств, 1000 рублей – компенсацию морального вреда, 1263 рубля – возникшие убытки, а также 4711 рублей - штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке, - сообщили в пресс-службе управления.
Решение суда в законную силу ещё не вступило.
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